全球金市：金价在两周高位附近持稳，股市下跌激发买需

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
2013年金价跌28%，结束长达12年的牛市，并创下32年来最大年度跌幅，因美联储宣布计划撤出货币刺激举措。
中国黄金国际 一位官员表示，其渴望在加拿大进行收购，但资产价格仍然很高，尽管该领域一片黯淡。该公司在中国有两座矿山。
全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 称，截至周四，其黄金持仓量下降3.6吨至794.62吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/李爽 审校 张涛)
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