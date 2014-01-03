全球金市：金价在两周高位附近持稳，股市下跌激发买需

2013年金价跌28%，结束长达12年的牛市，并创下32年来最大年度跌幅，因美联储宣布计划撤出货币刺激举措。

中国黄金国际 一位官员表示，其渴望在加拿大进行收购，但资产价格仍然很高，尽管该领域一片黯淡。该公司在中国有两座矿山。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 称，截至周四，其黄金持仓量下降3.6吨至794.62吨。(完)

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