《香港报摘》--其他报纸重要消息1月3日

* 明报：

--2013年首11个月仅完成全年卖楼目标89%的富力地产 ，最后一个月发力，全年合约销售总额为422.3亿港元，仅达原来420亿港元的销售目标。

--早前传出有意收购永亨银行 的内地安邦保险，近日斥资约18亿港元增持招商银行 A股股份，令其在招行的持股比例升至7%。安邦持续增持招行的举动，被解读为其收购永亨的兴趣已不大。

* 星岛日报：

--奥园地产 公布，2013年全年合同销售额100.38亿元人民币，按年增长91%，较经调高后的目标85亿元高出18%。

* 苹果日报：

--欠下巨债的熔盛重工 上月底宣布发行10亿港元可换股债券予博大宏易（一期）基金；联交所披露权益显示，该基金背后金主是顺风光电 大股东。

--两地分别位于大埔及西贡的政府住宅土地将于本月底开始招标，市场估值总约51亿港元。

* 东方日报：

--港交所 将于下周一（六日）起于收市后期货交易时段推出大手交易、小型恒指及H股指数期货。业界指，去年H股指数期货及期权、小型H股指数期货及自订条款H股指数期权的成交量创多项新纪录，「夜期」推出小型H股指数期货，料反应不俗。

--中国风电 发盈喜，预期截至去年12月底止年度的纯利按年大幅增加。

--本报统计去年各种人民币投资产品回报，汇贤产业信托 去年股息率近6厘，连同人民币去年升值2.91%，撇除股价帐面因素，一年回报可高达9厘。

* 文汇报：

--新年伊始，三个新盘争相于下周推售，去年因售楼纸未批出令卖楼收入大落后的长实集团，踏入新一年即以低于贴邻新盘20%价位推售北角电气道DIVA首批50伙，优惠折扣最多25%，折实平均尺价16,886港元。

--罗兵咸永道料，今年将有100宗新股上市港交所；由于有4间至5间重磅股上市，预期集资额有望超越2,500亿元，继续打入全球三甲位置。

* 大公报：

--米格国际周四第二日公开招股，累计孖展认购金额首日（12月31日）已录1.07亿元，超购接近2倍，昨日更急升至11.63亿元，较公开发售部分的3,712万元超购逾30倍，升势强劲。(完)