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亚洲 | 2014年 1月 3日 星期五 08:58 BJT

台湾央行：开放申购35、91和182天期存单，金额不限

路透台北1月3日 - 台湾央行周五表示，开放银行申请35、91和182天三种天期存单申购，不设发行目标。今日央行存单到期金额为5,143.85亿台币。

为调节定存单到期金额因2014年农历春节假期造成之分配不均现象，台湾央行先前表示，将于2014年1月2-3日，将28天期改为35天期存单；2014年2月5-11日增发21天期，利率均为0.87%。

央行存单各天期发行利率如下：35天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。

央行上日共发行4,320.1亿台币存单。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为1,541亿台币，累计超额准备为3,825亿，加计前期1%的超额准备为4,628亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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