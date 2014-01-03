《中国报摘》--其他报纸重要消息1月3日

**上海证券报**

--国投信托引入泰康人寿和江苏悦达集团为战略投资者，后两者合计持股45%。

--上海国资在企业集团层面的整合又有大动作，负责上海八成蔬菜供应的蔬菜集团已并入光明食品集团。

**证券时报**

--力生制药 称，其控股股东天津金浩医药公司已被全资划转至津联集团控制的瑞益控股公司名下，津联集团是天津在境外规模最大的综合型企业集团。知情人士透露，此次股权划转只是第一步，后续不排除动用津联旗下上市资源的可能性。

--包钢稀土 称，其大股东包钢集团与内蒙古九家稀土上游企业及股东签署整合重组协议，包钢集团将把这九家企业纳入内蒙古稀土专营体系之内。

**东方早报**

--中航三星人寿保险公司人士证实，中国银行 拟透过全资子公司中银保险入股中航三星人寿公司，近日已签署相关协议。

**21世纪经济报 道**

--阿里小微金融服务集团（筹）理财事业部总监祖国明表示，2014年阿里会有多家基金公司的基金产品的覆盖，在整个支付宝平台上会有更多的方式来合作，包括在支付宝钱包上跟基金公司的合作。

**人民日报**

--国家统计局2013年11月在21个省市开展的民意调查显示，87.3%的人认为不正之风和腐败问题与以往相比有好转，77.1%的人认为查处领导干部违纪违法案件有力度。(完)