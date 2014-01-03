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亚洲 | 2014年 1月 3日 星期五 09:06 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--1月3日-1月10日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1月3日(五)

首尔--韩国央行总裁金仲秀将按惯例在乐天饭店向金融机构发表新年讲话(0500GMT)。

巴西利亚--巴西财政部长曼特加将就2013年财务成果召开新闻发布会(1430GMT)。

坎帕拉--乌干达央行公布货币政策声明。

1月6日(一)

暂无重要经济事件公布。

1月7日(二)

布达佩斯--匈牙利央行货币委员会召开会议，无利率决定议程(1300)。

华沙--波兰央行召开为期两天的货币政策委员会会议(至1月8日)。

1月8日(三)

暂无重要经济事件公布。

1月9日(四)

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议。

1月10日(五)

暂无重要经济事件公布。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 许娜；审校 张若琪)
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