《新兴市场重要经济事件预告》--1月3日-1月10日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1月3日(五)
首尔--韩国央行总裁金仲秀将按惯例在乐天饭店向金融机构发表新年讲话(0500GMT)。
巴西利亚--巴西财政部长曼特加将就2013年财务成果召开新闻发布会(1430GMT)。
坎帕拉--乌干达央行公布货币政策声明。
1月6日(一)
暂无重要经济事件公布。
1月7日(二)
布达佩斯--匈牙利央行货币委员会召开会议，无利率决定议程(1300)。
华沙--波兰央行召开为期两天的货币政策委员会会议(至1月8日)。
1月8日(三)
暂无重要经济事件公布。
1月9日(四)
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议。
1月10日(五)
暂无重要经济事件公布。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 许娜；审校 张若琪)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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