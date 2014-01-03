《Kaletsky专栏》对2014年金融市场的五大预言

2. 2013年的金融大趋势仍将延续一段时间

虽然主要股市上扬逾20%的情况今年可能不会重现，但全球股市多数应会继续上涨，而债券价格则持续下跌。股市保持乐观情绪有两个理由。其一，美股现今已经突破13年来的交易区间，而且正如去年3月本专栏所提到，过往经验强烈暗示这个突破讯号是全球股市牛市的开端，并将延续多年。从历史回归到金融基本面来看，我所预估的6-7%全球名义成长率应该会让企业营收及获利出现类似的增长。就算市盈率(本益比)不升高，或者企业没有通过股票回购进行杠杆操作，股价也将随经济及企业的成长而出现相似的涨幅。有鉴于股价估值仍仅略高于长期均值，且企业手上现金充裕，许多股市应具备更为强势上涨的空间。

股市所面临的最大问题将是利率升高，随着美国经济加速成长，10年期美债收益率(殖利率)料将至少升至3.5%。但历史显示，在经济复苏期间若短期利率仍维持低档，则股市通常会随着债券收益率走高而走高。而对于股市投资人的好消息是，不论经济如何加速增长，美国联邦储备理事会(FED/美联储)承诺将维持短期利率于近零水准，因为在历经五年的深度衰退之后，美联储官员认为经济迅速增长是一自然现象，且乐见这样的情势发展。

3. 欧洲危机将从经济转入政治

不幸的是，欧洲央行官员们有着非常不同的世界观。他们认为经济迅速增长是通胀的前兆，一旦经济状况好转，他们就会开始暗示缩紧银根。强势经济成长与宽松货币政策间的冲突已经在英国浮现。这将会是2014年的主要政治议题，因为英国经济活动改善完全靠的是地产热潮，而英国央行正试图为房市降温，尽管成效不彰。结果，英镑将会继续走强，央行独立性将面临压力，英国经济失衡状况将会加剧，恐将造成其贸易逆差相当于国内生产总值(GDP)比例居全球之冠。反观欧元区方面，至少在夏季之前经济情势仍会相当脆弱，到了5月，若民粹主义及新纳粹主义政党在欧洲议会选举中获得重大胜利，其所引发的恐慌将促成扩张性的货币及财政政策。这样一来，欧元将会走弱，南欧经济体终将开始复苏，但恐怕要等到下半年了。

4. 日本将再度作茧自缚

日本是最有可能在2014年让期望落空的主要经济体，去年此专栏对安倍经济学表达的乐观情绪或将成为笑柄。在将一些没有太大实质作用的抵销措施纳入考量后，4月调高消费税所造成的财政紧缩效应恐达到GDP的2%左右。因此，日本可能会在第二季重新陷入衰退，股市也将大跌，即便央行可能会加大货币刺激力道，而日圆也可能进一步贬值。

5. 新兴市场复兴--或许会在不被看好的地方

随着美国经济成长率拉高至4%，且中国经济成长率持稳于7-8%，新兴市场将会获得应有的重视，因投资人意识到，多数新兴经济体从经济强劲成长及商品价格走强得到的好处，将超过利率小幅走高所造成的损失。当然当中也不乏例外。拥有庞大贸易逆差或政局不佳的国家所面临的金融问题可能加剧，例如土耳其或巴西。另一方面，目前被看轻的两大经济体可能意外地表现良好。在俄罗斯，商业大亨Mikhail Khodorkovsky近期获释，可能暗示该国对私有财产权重新给予尊重。而伊朗核问题达成协议，或将让这个极具潜在活力的经济体重回文明世界，同时也让中东地缘政治局势有所转变。但眼下看来，我可能是过度乐观了，比新年妄想还要过头。(完)