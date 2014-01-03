基金产业：PIMCO总回报债券基金2013年报酬率为负2%，为14年来首见亏损

标题新闻：英国首相特雷莎梅称尽管民调显示保守党领先，但竞选活动刚开始结果不确定不会想当然
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路透纽约1月2日 - 晨星(Morningstar)周四公布初步数据显示，全球最大的债券基金--太平洋投资管理公司(PIMCO)总回报债券基金(Total Return Fund)在2013年报酬率为负2%左右，为14年来首见年度亏损，因对美联储缩减购债的疑虑，推使美国公债价格下滑。
晨星数据显示，这是该基金自1994年以来表现最差的一次，当年报酬率为负3.6%。该基金于12月下降约1%，仅击败6%的同类型基金。
总回报债券基金资产规模达2,440亿美元，为PIMCO的旗舰产品。资料显示，该基金11月底时在美国公债的曝险比重达37%。
首席投资长葛罗斯近期建议投资人敲进美国短期公债，押注美联储在2016年或更晚以前，都将维持短期利率于零水准。(完) (编译 龚芳; 审校 石冠兰)
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路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。