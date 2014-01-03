重发-《台湾金融市场一周展望》元月资金行情仍被期待，但易受区域资金流动干扰

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* 元月资金行情仍备受期待

* 强势美元趋势或干扰区域资金流动

* 汇市未见急贬预期

* 债市密切留意美国非农就业数据

记者 高洁如

路透台北1月3日 - 2014甫开年，强势美元即刻发威，避险情绪升高之下，新兴股市应声走弱。台股 的元月行情还能期待吗?

股市是经济橱窗，资金、景气、信心三者缺一不可。台股开年后自去年底作帐甩尾的高位下滑，随亚股走弱。然而，往年农历年前宽裕的资金环境仍然是股市的最佳推手，只要不见外资大举汇出、卖超，元月行情仍有望受政府支持下持续盘坚。

〞资金行情可以期待，但可能会受到区域资金流动干扰，...若美股撑在高档，我们(台股)回了会再上。〞元大宝来投信副总经理刘兴唐表示。

2014年底台湾将进行包括直辖市长在内的“七合一选举”，此为自1994年以来最大规模的地方选举。为求胜选，各方认为政策面将加持股市、打压房市。

下周一(6日)开始，台湾金管会的救台股〞第三支箭〞--现股当冲将上路，估计可望有效提振台股的成交量能，进一步拉抬台股指数。

凯基投顾总经理朱晏民肯定地说，〞政策面还是做多，而且去年底电子业又接到急单，...我们还是看好农历年前台股会到8,900点。〞

他也进一步指出，全球年度的科技盛事美国CES展将于下周的7-10日登场，届时将有多样的3C消费性电子产品在展览中推出，这也将有利下周以科技股为主轴的台湾股市消息面的表现。

摩根投信基金经理人叶鸿儒也说，〞从国际股市、政策面与技术面发展来看，近期(台股)仍维持偏多看法，甚至在农历年前仍有创新高机会。〞

**元月仍有资金行情，但外资动向是变数**

根据摩根投信统计，自2000年至2013年元月至农历开红盘期间，台股指数涨多跌少，上涨机率达71%，平均涨幅更可达到3.39%。看好在欧美股市走强，全球景气持续复苏带动下，可望演出台股元月行情。

该统计中，2001年时元月至农历年过后开红盘时台股涨幅最高达19.86%。过去14年中，仅有2005年、2008年、2009及2010年元月行情失灵，该期间为下跌。

然而，2014一开年，〞强势美元年〞马上发威。尤其是外资撤出新兴市场，和台湾相似的东北亚国家--韩国股汇市周五双跌。外资的动向可能成为台股元月资金行情的一大不确定因子。

刘兴唐就说，〞只要看到韩国的股、汇市一起大跌，一定是外资出去，同样对台股不利。〞

本地时间近午，韩元 在本地市场下跌，或将创下两周多来最大单日百分比跌幅，因韩股延续跌势。韩国综合股价指数 继上日跌2.2%后再跌逾1%；外汇投资者调整仓位，以及市场担心韩元走强会侵蚀出口商利润，引发韩元昨日下跌。外资继续抛售。

而凯基投顾朱晏民则认为，韩元和最大的出口竞争国--日圆的交叉汇价已走升到五年高位，这引发了对以电子产品为出口大宗的韩国出口竞争力的疑问。

此外，他表示，韩国大厂三星电子 的竞争力也可能走到高原期而不再受到外界期待，是韩国市场特有的问题，也或许是外资保守的原因。

**尚未见到外资在台股提款的迹象**

同样身处东北亚的韩国和台湾，去年下半年因强健的财政体质，在美国的宽松政策退场的同时，不似东南亚国家资金流出，反受到国际资金青睐而流入。但此波外资看似已在韩国撤出，惟目前台湾股汇市中尚未见到外资明显撤出的征兆。

台、韩股市去年全年度外资流入87.3亿与46.64亿美元，除印度外，居亚洲新兴市场外资流入的第二、三名。

一位资深外商银行交易主管说，〞2014年是美元年。虽然大家这么看，但其实台币今年贬值的风险没有去年大。〞

他进一步表示，虽然周五韩元急贬，但短期来看，台币贬至30以上出口商的美元卖压即马上出现，提供台币不小的支撑。而海外无本金交割远期外汇市场中，美元/台币换汇点的报价则走到价平附近守稳。

他也预期，本周以来外汇市场价格动荡，估计下周的区间将不致如同本周高低震荡，区间先看29.75-30.00。

**债市紧盯非农就业数据**

债市方面，下周台债则将紧盯美债，在下周五美国非农就业报告公布前，台债料随美债区间整理。

交易员认为，市场乐观看待美国非农就业表现，目前预估12月增加19-20万就业人口，若表现优于预期，市场将会担忧1月底美联储利率会议可能再缩减购债规模，因此下周在此不确定因素去除前，台债随美债殖利率区间盘坚的可能性较高。

“美债殖利率要创高，要有很强的经济数据支撑才行。”一位外银债券交易员说。

交易员表示，全球债市关注美国10年期公债殖利率能否有效站稳3%，需要强而有力的经济数据佐证，下周美国非农就业报告就是重要观察指标。而若美国指标10年公债殖利率未能站稳3%，五年券103/2殖利率暂看在1.11-1.13%，若突破3%震荡向上，103/2殖利率则看在1.13-1.15%。