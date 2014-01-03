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亚洲 | 2014年 1月 3日 星期五 09:11 BJT

日本已公布经济指标--2014/1/3

经济指标                          时间     最新数据       前月/前季数      下次公布时间        预估值
                                                                        据         (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)          第三季        +0.3%  r          +0.9%  r        2月16日            --
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y)      12月        +0.7%             +0.6%           1月30日            --
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y)      11月        +1.2%             +0.9%           1月30日            --
 工业生产(m/m)                         11月        +0.1%  p          +1.0%  r        1月20日            --
 失业率                                11月         4.0%  @           4.0%  @        1月30日            --
 贸易收支(亿日圆)                      11月   逆差12,929        逆差10,907           1月26日            --
 所有家庭实质支出(y/y)                 11月        +0.2%             +0.9%           1月30日            --
 
 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看日本经济数据相关资料，可点选
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