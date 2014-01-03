韩国已公布经济指标--2014/1/3

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +1.1% @-r +1.1% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.1% +0.9% -- -- 工业生产(m/m) 11月 持平 @-p +2.1% @-r -- -- 失业率 11月 2.9% @ 3.0% @ 1月14日 -- 贸易收支(亿美元) 12月 顺差37 p 顺差48 r -- -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
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