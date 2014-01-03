港报社评：姑息擅闯军营，如向恐袭招手--星岛日报1月3日

数名支持港独的「香港人优先」成员，在去年圣诞节翌日，闯进军事禁地，展示英治时期代表香港的龙狮旗，要求解放军撤出香港。内地半官方《环球时报》一再发文抨击，国务院港澳办公室指中央政府「严重关注」，昨日驻港解放军公开表明，必须依法惩处擅闯军事禁区的行为。警方亦知事件严重，于元旦日拘捕了四名涉嫌闯军营的人士。 解放军驻港，不仅是主权的象征，也与香港安全直接有关，因此，驻港军营是极之敏感的地方。闯入军事禁区，涉及国家主权体现和香港的安全稳定，是必须正视的行为。 港人要在合法的情况下运用言论自由，有关禁止擅闯军营的法律，背后的目的，是为了确保香港的安全。军事重地是国家权力的体现，又是大量武器和国防机密储存的地方，往往成为恐怖分子等敌对势力施袭的目标。 香港作为出入自由频繁的国际开放城市，发生甚么大事国际曝光率甚高，对恐怖主义分子有相当大的吸引力，军事设施更是恐袭焦点的高危地带。如果香港视恶意擅闯军事用地为小事，纵容这类行动重演，难保有一天会有人藉示威的机会闯入军营施袭。 要确保军营安全，不止是为了避免香港成为国家安全的软肋，还要考虑到一旦发生国际瞩目的事故，香港维持安全稳定的信誉大受损害，受到最沉重打击者，还是香港本身。(A04)