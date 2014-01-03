港报社评：改革良药苦口，A股弱势暂难改--经济日报1月3日

内地股市今年首个交易日下跌收市。今年是新一轮改革关键年，阵痛期远未结束，其对A股的压力恐大于利好。 上证指数昨再跌近0.3%，收市险守2100关，更拖累港股恒指一度倒跌，令不少投资者更感心忧。 市场对A股前景并非一面倒悲观，皆因内地经济增长虽稍降速，但每年仍可望保持约7%至8%的较快增长，沪股平均市盈率却只11倍，估值吸引。更重要的是去年11月中共三中全会启动新一轮经济改革，推高市场对改革憧憬，一度令当时A股转强。 惟现实是A股好景难常，其估值低和改革概念等利好因素，仍未能扭转股市和经济背驰的格局，此因今年是内地新一轮改革的第一年，此轮改革势先苦后甜，对A股的压力短期难消。 其一，企业改革压力。中央的经改主要思路，是打破市场垄断，释放市场活力，并大力清理过剩、落后产能。此对处垄断地位、粗放式发展的上市公司尤其国企，带来不少压力，拖累其盈利及股价。 其二，资金偏紧压力。国务院总理李克强已表明，中国内地资金仍极滥，若放松货币政策犹如抱薪救火，预视中央新领导层只会维持中性货币政策，操作上更可能偏紧。资金松紧与A股忧戚相关，今年银根难松，A股亦难大旺。 内地股市今年因改革承受不少压力，惟中证监在去年底推「新国九条」，提高股市的透明度、增加对小投资者的保护，以挽投资者信心，市场冀盼此将利好A股前景。 内地资本市场发展20多年来，因监管失误、对投资者的保护和教育长期不足，形成上市公司重融资轻分红、股民重投机轻投资的陋习。中央今年力推股改拨乱反正，惟难一蹴而就，未来一两年内未必能见显效，对A股短期助力有限。 A股今年要消化内地改革阵痛，暂仍未见强势回归动力。然而，只要捱过苦头，改革渐见成效，令中长期内地经济、股市恢复健康运作，那内地资本市场将可望苦尽甘来。(A12)