港报社评：强闯军营挑衅主权，中央理当关注--文汇报1月3日

「香港人优先」成员强闯军事禁区事件，解放军驻港部队昨日亦表示，擅闯军事禁区行为严重违反驻军法和公安条例，公然挑衅驻军，必须依法惩处。有反对派人士指强闯军营事件属于香港事务，对中央表达关注横加指责。事实上，驻港部队军营不单是香港法律规定的军事禁区，更是中央对港主权的象征。「港独」分子冲击军营，除了是触犯驻军法及公安条例等法例之外，也是对「一国」主权的猖狂挑衅。对于冲击驻军、挑战主权的行为，已经不只是香港事务，中央有责任表达维护主权的态度。

必须指出的是，「港独」分子胆敢在光天化日之下冲击军营，反映近年「港独」势力有越趋猖獗之势。这些组织在社会上不断挑拨两地民众对立，鼓吹「香港自决」。部分组织更在地区上开设办事处，进行各种反中宣传，并且与外部势力有千丝万缕的关系。这些组织近期的行动更不断升级，由挥舞港英旗到冲击驻军，反映「港独」势力认为发难时机已到，未来可能会有更激烈的行动，执法当局必须坚决执法，严厉打击，有效遏止「港独」行动的嚣张气焰。

虽然现时鼓吹「港独」的只属一小撮极端分子，但社会却不能掉以轻心。「港独」势力破坏香港法治，破坏政改谘询，最终受害的是7百万市民。香港绝大部分市民都认同「一国」，不希望两地关系受损，「港独」分子的行为注定是不得人心。社会各界应联手遏止「港独」歪风蔓延。(A04)