港报财经评论：1月板块效应更可信--信报1月3日

1月板块效应更可信/习广思

踏入2014年，美国联储局开始缩减买债，今年缩减买债步伐将左右股市去向，但美股在经济不热不冷的情况下，方向依然反覆向上。投资者肯定联储局退市决定，并相信经济会在低通胀环境下复苏，在主席贝南奇宣布退市后，楼市、消费及就业数据均一再支持其缩减买债的决定。回想QE3的目的是为了刺激楼市，继而进一步支持就业，甚至制造财富效应，以刺激家庭消费。

目前能够令联储局对退市有更大信心的，始终是楼市。美国去年10月楼价持续攀升，标普Case/Shiller房价指数按月上升1.05%，按年则上升13.61%，升幅远高过市场预期。尽管财富效应未有明显出现，但楼价持续回升，将令部分美国业主脱离负资产行列。Core Logic数据显示，截至去年第三季，美国有近410万个家庭脱离负资产行列，还有640万个家庭依然未脱困，以楼价在10月的升势，第四季有望继续回升，令到更多家庭脱离负资产，也意味着更多家庭的资产负债表大幅改善。

理想的复苏情况是，美国楼价继续回升，家庭财务得到改善，因而愿意进一步提高开支及消费，帮助整体就业及经济复苏。理想归理想，发展会否如预期，恐怕连耶伦也没有把握，大家都是边走边看，楼市、就业、通胀等指标均左右着联储局的退市步伐。不过，这刻股市为经济复苏前景而呼欢，要留意的是，当美国经济真如经济师预期般增长达3%，而通胀回升，或就业大幅改善的话，对股市不一定是利好消息，因为到时加息预期亦将因而升温。

港股今年首个交易日可谓是去年市况的缩影，继续提醒各位炒股不炒市。中国内地A股疲弱不堪，加上人行续停止逆回购动作，预示水续紧，中资金融股拖累大市。恒指昨天收报23,340点，上升33点。

虽然大市无甚表现，只有550只股份上升，但个别板块、个股炒味浓，开年第一日，市场告诫各位，2014年还是拣股年，板块强弱给了许多启示。1月效应未必可信。坊间所讲的1月效应，多指指数在1月份升跌，代表全年股市升跌机会。但是，更确切的是，基金多会在1月部署换马，由环球性资产配置，及至股市板块强弱，往往反映市场对个别行业的喜恶。以2013年1月为例，濠赌股中的银河娱乐 几乎由月初升至月尾，整个月计股价上升约15%，比较同期恒指升幅约4.7%，已明显跑赢，结果全年计其股价也是几乎由年头升至年尾，一年累计升幅有近1.3倍。(B03)

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英镑强势不易逆转/苏子

由于昨天纽西兰、日本、法国及瑞士等多个国家仍为元旦假期，故汇市的交投尚未回复至正常水平，但在市场交投淡静的情况下，英镑兑美元仍然可以延续去年底的强势，一度突破去年的1.6580高位，暂时最高曾见1.6603水平。目前英镑的强势主要受到良好基本面支撑，加上市场预期央行未来或有加息的可能，故令英镑汇价的表现一枝独秀。留意目前英镑的强势有基本及技术因素配合，故相信已形成的强势不会如此容易逆转过来。由于目前市场情绪基于美国已启动收水而看好今年美元的表现，但与此同时，英镑兑美元却出现愈升愈有的强劲势头，故吸引不少美元看好的投资者，采取候高建立英镑兑美元短仓的策略。

但大家要注视，目前美国只是收水，距离进入加息周期至少仍有一年以上时间；然而，英国却被憧憬未来有加息的机会，故在英息有可能先于美息上升的大前提下，目前英镑的表现远胜于美元，其实并不令人感到意外！故看淡者宜造好风险管理。同样情况担心会在欧罗兑美元身上重演！去年11月欧洲央行因害怕通缩出现，所以突然减息四分一厘，至0.25厘的历史低位。但随着近日德国央行行长表示，若欧罗区通胀有回升趋势便会立刻加息，再加上欧罗兑美元对央行的减息消息的负面影响非常短暂，故央行早前的减息行动极可能是错误的决定。

市场稍后或炒作欧洲央行因欧罗区经济已可保持复苏，陷入通缩机会大降而有加息需要。由于届时欧洲央行或会先于英伦银行加息，故欧罗兑美元的表现或会较英镑兑美元更佳，并因此形成追落后的走势，以及令欧罗兑英镑成功止跌回升，扭转自去年8月的0.8769高位开始的一浪低于一浪走势。短线而言，欧罗兑英镑若能显着升回0.84阻力关口以上收市，可视为初步见底的重要信号。昨天欧洲市欧罗兑英镑创一个月来的0.8276新低，但随后因英国公布的12月PMI数据显示制造业扩张速度放缓而反弹至0.83附近，若昨晚可以高收，技术上会呈现底背驰，预料有利短期见底回升。(B14)