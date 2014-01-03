港报财经评论：改革红利股抢闸冲--经济日报1月3日

改革红利股抢闸冲/林瑞芬

由于春节前中国内地仍有流动性压力，对港股于新一年首交易日表现一般不意外。恒指微升0.14%至23,340；国指跌0.99%至10,709；成交额487.59亿港元。不想重蹈去年1月冲高2月急落，港股1月若持续温和调整，待农历年后中国内地流动性略纾、美国又无议息以及中国内地IPO重启重振股市下，2月先来发力较合天时。

中国内地股市续无看头，基本面及资金面暂时抑压着市况，上证昨收报2,109，微跌0.31%。随着地方债数据公布，摸清底之后，只是找到弹头，但就讲不上已拆弹，今年才是地方债务治理进入实质性清理的阶段，一系列标本兼治的措施将会陆续出台。从去年底中央工作会议报告首提积极处理地方债揭幕，今年发展才是戏肉，针对治理，控债务增加量，但又要平衡地方的经济增长，要求何等高超的平衡术可想而知。结论是，今年仍会让地方政府借新还旧，过渡还款高峰期免出乱子。另外，大趋势仍然不能够大力打压楼市，地方靠卖土地收入占比仍重，今年仍会对楼市只眼开只眼闭。

技术上，1月港股料反覆上落争持为主，恒指将受阻23,500，但不失支持22,500最为有利后市的发展。大市大跌不下，其实最利一众个股又起舞，年初抢货，昨仍见围绕于改革红利股份类，环保股龙头光大国际 续冲9.8%至11.4港元，中滔环保 及天津创业环保 涨23%及12%，新环保能源 涨17.6%，而新能源股亦有追捧如信义光能 、华电福新 等涨逾8%。LED股雷士照明 及达进东方 亦涨9.7%及6.8%，炒股不炒市之风又来。

上月闪电式配股集资36亿港元后，股价一路攀升。据新一年瑞信报告提示，在与集团管理层会面，料行业发展机遇较预期佳，因中国内地收紧污染物排放标准，北京、中国内地中西部地区料有更多项目招标，北京项目的收费将会较中国内地中西部地区更理想。瑞信在上调光国的每年新增项目产能预测，由每日3,500吨升至7,000吨后，相应将该股目标价由10.4港元升至12.1港元。对于光大国际拟将环保水务资产注入新加坡上市的汉科，认为分拆上市对集团有利。(B04)

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熊市已四年，A股今年牛/余少文

虽然中国内地股市2014年首个交易日下跌，但仍然相信A股今年可以扭转过去四年跌势，证券商普遍预期A股今年有20%潜在上升空间，若然牛市重临则高处未算高。中国内地股市昨日虽跌，全日窄幅上落，上证综合指数收2,109点，高低位相差只有12点。而国企指数跌106点或1%，收报10,709点，成交额89亿港元，只有41%主板H股上升，但集中在环保概念股。至于红筹指数升9点或0.2%，收报4,562点，成交额32亿港元。

去年经常将A股跟十年前的走势作比较，虽然经济环境不同，但相同是领导人换届，共产党领导层在2012年底交接，国家主席和国务院总理则在2013年3月换届，情况跟十年前胡温上场情况一样，上证在2003年高位1,649点跌至年底低位1,307点，年底才开始逐步回升，升至2004年4月的1,783点。而习李上场后，上证去年初由高位2,444跌至年中低位1,849点，虽反弹惟在2,100点至2,200点区间上落，若然2014年走势跟十年前相似，则今年首季应该有显着升势。

虽然A股在2004年高见1,783点后持续下跌，跌足一年半，跌至2005年低见998点才见底，如由2001年高位2,245点开始调整计算，调整了四年，但上证随后用一年半时间升至2,600点水平，然后再用1年时间升至6,124点。上证过去十多年两度出现4年的调整，2009年开始的四年熊市是有机会结束，今年有望牛市重临。

中央领导人变动过程跟十年前相似，但经济环境已经180度转变，相信A股踏入牛市之路是崎岖不平，如中国内地经济近年显着回落，今年即使回升，幅度也有限，料在7.5%至8%之间，关键仍是流动性。尽管目前银行拆息回落，但整体流动性仍然紧张，除了上月底提及的中央财政开支减少外，Wind资讯数据显示，中国内地去年公开市场全年净投放只有1,428亿元人民币，是五年以来最少，亦只有2012年的10%，难怪流动性持续紧张。若然通胀今年出现大幅反弹，回升至3.5%或以上，更加会迫使中央加大收紧流动性的力度。

至于中央去年底公布的地方债，合计17.9万亿元人民币，去年下半年和今年是还债高峰期，去年下半年偿还金额约3.3万亿元人民币，占比18.4%，今年偿还约3.6万亿元人民币，比重约19.9%。尽管中央同意部分债务可以透过借新债还旧债，但对流动性和新增贷款的影响有待观望。(B05)