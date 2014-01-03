欧洲个股：德意志银行与美国股东就抵押贷款支持债券官司达成和解

标题新闻：英国首相特雷莎梅称尽管民调显示保守党领先，但竞选活动刚开始结果不确定不会想当然
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路透纽约1月2日 - 德意志银行 已了结一场在美国的官司。这场诉讼中，股东投诉该行在2008年金融危机之前，虚报其控制抵押贷款支持债券相关风险的能力。
德意志银行的律师周四向美国曼哈顿地方法院提交的文件披露了和解协议，但具体条款尚未说明。文件显示，最终文本料在30天内完成。
股东指控德意志银行在风险管理，以及其打包并出售的抵押贷款支持债券的承销方面误导他们，并且进行减记的行动过于迟缓。
本案原告包括威斯康辛州的Building Trades United Pension Trust Fund of Elm Grove，以及两家共同基金。
原告律师John Grant没有立刻回覆置评请求。德意志银行发言人 Renee Calabro拒绝置评。
德意志银行上个月同意支付19亿美元以了结一桩索赔案件。该案件诉其在出售抵押贷款支持证券时，对房利美 和房贷美 存在欺诈。(完)
(编译 王翔琼；审校 郑茵)
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路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。