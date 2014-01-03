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亚洲 | 2014年 1月 3日 星期五 09:40 BJT

****《港报快速浏览》--1月3日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：姑息擅闯军营，如向恐袭招手--星岛日报                              
 港报社评：改革良药苦口，A股弱势暂难改--经济日报                             
 港报社评：极端组织成事不足败事有余，违法行为应惩处--明报                    
 港报社评：IPO开闸汰劣留优，市场震荡短痛难免--信报                           
 港报社评：强闯军营挑衅主权，中央理当关注--文汇报                            
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：改革红利股抢闸冲--经济日报1月3日                              
 港报财经评论：1月板块效应更可信--信报1月3日                                 
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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