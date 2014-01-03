香港个股：升冈国际获内地房企辽宁实华集团洽购，复牌股价大涨

路透香港1月3日 - 香港消费电子产品生产商--升冈国际有限公司 周五称，其大股东与中国房地产商--辽宁实华集团股份有限公司签订谅解备忘录，拟向后者出售其持有的53.9%升冈股份。其股票复牌后股价大涨。

辽宁实华集团拟以总代价1.852亿港元收购由卖方刘锡康及其家人持有的约10.768亿股升冈股份，相当于已发行股本53.9%。以此计算，即每股作价为0.172港元，较升冈停牌前最后报价0.25港元折让31.2%。

升冈股份今天恢复买卖后，早盘初段股价最多劲扬42%至0.355港元高位。香港时间09:46涨幅收敛至24%；大盘恒生指数 则跌1.48%。

该公司声明称，各订约方拟于4月底前完成交易。

辽宁实华集团网页介绍，其于1988年成立，业务领域涉及房地产开发、建筑施工、制药、旅游、水电、商业物业经营等行业。

近年多家内地房地产商在港收购规模较小的公司，藉此借壳上市。例如龙头企业--万科 、绿地集团、招商地产 、金地集团 、大连万达等都已完成收购，为未来利用香港市场的融资功能或国际化筹谋。（完）

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