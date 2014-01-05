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亚洲 | 2014年 1月 6日 星期一 07:21 BJT

****主要国家经济指标预测--1月6日****

路透1月6日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段    预估值      前值
    
    1月6日(周一)    
    0843    意大利Markit/ADACI服务业PMI                     12月        48.7      47.2 
    0848    法国Markit服务业PMI                             12月        47.4      47.4
            法国Markit综合PMI                                            --       47.0
    0853    德国Markit服务业PMI                             12月        54.0      54.0
            德国Markit综合PMI                                            --       55.2
    0858    欧元区Markit服务业PMI                           12月        51.0      51.0
            欧元区Markit综合PMI                                         52.1      52.1
    0928    英国Markit/CIPS服务业PMI                        12月        60.0      60.0
    0930    欧元区Sentix投资者信心指数                       1月       正9.5     正8.0    
    1300    德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)    12月初值       +1.4%     +1.6%
                                        (较前月)                       +0.7%     +0.2%
                     消费者物价指数(CPI)(较前月)                       +0.4%     +0.2%
                                        (较上年同期)                   +1.4%     +1.3%  
    1330  加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)                11月        +0.1%     -0.3%
                                   (较上年同期)                        +0.3%     +0.8%
    1358  美国Markit服务业PMI                             12月终值        --      56.0
    1500  美国工厂订单                                       11月      +1.8%     -0.9%
              耐久财订单                                11月修正值        --     +3.5%
              扣除运输的耐久财订单                                        --     +1.2%
              扣除国防的耐久财订单                                        --     +3.5%
              扣除飞机的非国防资本财订单                                  --     +4.5% 
    1500  美国ISM非制造业指数                                12月       54.5      53.9
              ISM非制造业企业活动指数                                   56.5      55.5
              ISM非制造业雇佣指数                                         --      52.5
              ISM非制造业新订单指数                                       --      56.4
              ISM非制造业价格指数                                         --      52.2
    2145  新西兰进口(亿新西兰元)                             11月         44      44.1
          新西兰贸易收支(亿新西兰元)                                逆差0.26  逆差1.68
          新西兰截止11月的一年贸易收支(亿新西兰元)                   逆差4.5    逆差10
          新西兰出口(亿新西兰元)                                        43.9      42.5
        
    附：主要国家1月3日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间  经济指标/活动                               公布时段       现值      预估值
    
    1月3日(周五)
    0700   英国Nationwide房价指数(较前月)                    12月       +1.4%     +0.7%      
                             (较上年同期)                               +8.4%     +7.1%      
    0800   瑞士KOF领先指标                                   12月        1.95      1.93      
    0830   瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI)                    12月        53.9      56.9      
    0900   欧元区M3货供额(较上年同期)                        11月       +1.5%     +1.5%      
                 对民间部门贷款                                         -2.3%     -2.1%      
                 M3三个月移动平均年增长率                                1.7%       --       
    0930   英国消费者信贷(亿英镑)                           11月     增加6.27     增加7    
                抵押贷款发放金额(亿英镑)                              增加9.1  增加13.0   
                抵押贷款批准件数(千件)                                 70.758     69.00   
                M4货供额(较前月)                                         0.0%       --   
    0930   英国Markit/CIPS建筑业PMI                         12月         62.1      62.0   
    1000   意大利CPI(较前月)                                12月初值    +0.2%     +0.3%   
                     (较上年同期)                                       +0.7%     +0.8%   
           意大利HICP(较前月)                               12月初值    +0.3%     +0.3%   
                      (较上年同期)                                      +0.6%     +0.6%   
    --     美国整体汽车销售(万辆)                            12月       1,540     1,600   
    1445   美国纽约ISM企业活动指数                           12月       615.4       --   
    1530   美国ECRI经济领先指标                           12月27日当周              --   
    
    1月5日(周日)
    2100   韩国外汇储备(亿美元)                        截止12月底      3,464.6      --
    (完)
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