主要国家经济指标预测--1月6日****

路透1月6日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1月6日(周一)
0843 意大利Markit/ADACI服务业PMI 12月 48.7 47.2
0848 法国Markit服务业PMI 12月 47.4 47.4
法国Markit综合PMI -- 47.0
0853 德国Markit服务业PMI 12月 54.0 54.0
德国Markit综合PMI -- 55.2
0858 欧元区Markit服务业PMI 12月 51.0 51.0
欧元区Markit综合PMI 52.1 52.1
0928 英国Markit/CIPS服务业PMI 12月 60.0 60.0
0930 欧元区Sentix投资者信心指数 1月 正9.5 正8.0
1300 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 12月初值 +1.4% +1.6%
(较前月) +0.7% +0.2%
消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.4% +0.2%
(较上年同期) +1.4% +1.3%
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 +0.1% -0.3%
(较上年同期) +0.3% +0.8%
1358 美国Markit服务业PMI 12月终值 -- 56.0
1500 美国工厂订单 11月 +1.8% -0.9%
耐久财订单 11月修正值 -- +3.5%
扣除运输的耐久财订单 -- +1.2%
扣除国防的耐久财订单 -- +3.5%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- +4.5%
1500 美国ISM非制造业指数 12月 54.5 53.9
ISM非制造业企业活动指数 56.5 55.5
ISM非制造业雇佣指数 -- 52.5
ISM非制造业新订单指数 -- 56.4
ISM非制造业价格指数 -- 52.2
2145 新西兰进口(亿新西兰元) 11月 44 44.1
新西兰贸易收支(亿新西兰元) 逆差0.26 逆差1.68
新西兰截止11月的一年贸易收支(亿新西兰元) 逆差4.5 逆差10
新西兰出口(亿新西兰元) 43.9 42.5
附：主要国家1月3日已发布经济指标与预估值对照表：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
1月3日(周五)
0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 12月 +1.4% +0.7%
(较上年同期) +8.4% +7.1%
0800 瑞士KOF领先指标 12月 1.95 1.93
0830 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 12月 53.9 56.9
0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 11月 +1.5% +1.5%
对民间部门贷款 -2.3% -2.1%
M3三个月移动平均年增长率 1.7% --
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 11月 增加6.27 增加7
抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加9.1 增加13.0
抵押贷款批准件数(千件) 70.758 69.00
M4货供额(较前月) 0.0% --
0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 12月 62.1 62.0
1000 意大利CPI(较前月) 12月初值 +0.2% +0.3%
(较上年同期) +0.7% +0.8%
意大利HICP(较前月) 12月初值 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +0.6% +0.6%
-- 美国整体汽车销售(万辆) 12月 1,540 1,600
1445 美国纽约ISM企业活动指数 12月 615.4 --
1530 美国ECRI经济领先指标 12月27日当周 --
1月5日(周日)
2100 韩国外汇储备(亿美元) 截止12月底 3,464.6 --
(完)