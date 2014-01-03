重发-《全球汇市》美元持于两周高位附近，受乐观数据的支撑

(重发以删除重复段落)

* 美元指数盘旋在12月20日以来高位附近

* 日圆卖压暂止

* 美元/日圆脱离上日所及的五年高位

路透新加坡1月3日 - 美元兑一篮子货币周五于两周高点附近持稳，此前正面的美国经济数据巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将继续缩减购债的预期。

周四的数据显示美国供应管理协会12月制造业指数守在两年半高位附近，上周初请失业金人数亦再度下滑 ，表明美国经济站稳脚跟。

在就业市场走强及经济前景向好之际，美联储在12月表示将从2014年1月起将月度购债规模从850亿美元减少100亿美元。

美元指数 最新报80.607，周四一度高见80.709，为12月20日以来最高。

市场人士认为周四的波动因新年伊始的淡静市况而有所夸大。

“流动性严重缺乏，且东京在放假...以及纽约周中休息等意味着本周许多市场人士没有就位，”Saxo Capital Markets驻新加坡的外汇交易员Jeffrey Halley称。

美元兑日圆 最新报在104.80，持稳于纽约周四尾盘水准，但低于周四在EBS电子盘所创五年高位105.45日圆。

日圆兑欧元亦获些许喘息，下滑0.1%至143.15 ，周四则跌1.2%。欧元脱离上周五所创五年高位145.67日圆。

＂市况清淡，继市场于去年末有些过度测试上档之后，许多人的美元等主要货币兑日圆仓位偏多，＂三井住友银行驻新加坡资深全球市场分析师Satoshi Okagawa表示。

他指出，美元及欧元兑日圆周四的跌势，可能是在交投稀落下因仓位轧平的交投所引发。

欧元兑美元 跌0.1%，至1.3658美元，与周四所创两周低位约1.3630相距不远。

欧元上周五曾触及两年高点1.3894美元，随后回落。

欧元在12月底的清淡实况中走升，受助于欧元区银行业者汇回资金，赶在欧洲央行资产质量审查之前充实资本等因素。

澳元兑美元 下跌0.2%至0.8894美元，盘中一度触及0.8886的低点，因一项调查表明中国服务业增长放慢。 中国是澳洲最大的出口市场。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3659 1.3670 -0.08 -0.63 1.3745

美元/日圆 104.58 104.76 -0.17 -0.68 105.30

欧元/日圆 142.79 143.21 -0.29 -1.34 144.73

美元/瑞郎 0.8998 0.8991 +0.08 +0.78 0.8928

英镑/美元 1.6440 1.6451 -0.07 -0.70 1.6556

美元/加元 1.0665 1.0668 -0.03 +0.42 1.0620

澳元/美元 0.8896 0.8905 -0.10 -0.19 0.8913

新西兰元/美元 0.8191 0.8183 +0.10 -0.18 0.8206

澳元/日圆 93.000 93.290 -0.31 -0.91 93.850

新西兰元/日圆 85.630 85.730 -0.12 -0.90 86.410

英镑/日圆 171.88 172.34 -0.27 -1.41 174.33

澳元/新西兰元 1.0854 1.0877 -0.21 +0.06 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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