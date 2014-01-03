《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(2013年12月30日-2014年1月3日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 当周累计走升0.28%。周初时大行购汇撤防，即期延续 此前升势大举走高，元旦过后在6.05元处重新被大行购汇拦截，并恢复窄幅波动市况。短期 内客盘净结汇仍在提供升值动力，但有可能在大行购汇制约下，继续在当前点位窄幅盘整。 公开市场操作: * 中国央行公开市场本周以零操作的方式辞旧迎新。政策中性偏紧基调尚难松动，但机 构资金余缺可通过市场调节，所以公开市场以静制动，逆回购一箭未发合乎预期。业内人士 指出，转入元月，监管层将继续在货币政策定位与短期资金稳定间相权衡，因扰动1月资金 面的事件较多，若届时流动性出现波动剧烈，监管层料适时出手扶助。 债市: * 银行间现券收益率当周跨越岁末年初，周初在机构年终结算及账目处理等杂务影响下 ，参与交易积极性有限，致现券收益率弱势盘整，成交略显清淡。后半周，虽然短期资金面 无忧，但在央行逆回购操作再次暂停、春节流动性担忧以及股市IPO开闸在即等因素的影响 下，现券品种涨跌互现，收益率高位震荡，显示不少机构交投信心仍相对不足。 票据: * 中国票据市场当周转贴利率继续下滑，年初机构业务规模均较宽裕，出票压力有限， 不少机构亦有收票需求，但买卖价差巨大，显示市场对春节前的资金面预期仍谨慎，买方并 不急于低价收票。交易员并认为，下周入场收票的机构有望进一步增多，不过价格走势仍取 决于资金面的走向，随着1月中下旬逐步到来，资金利率料再现反弹，转贴利率续跌空间受 限。 股市: * 中国股市沪综指 当周震荡走弱，累计跌幅达0.86%。暂停逾一年的新股发行在 本周重启，三天内15家新股启动发行程序，扩容压力明显加大，而且新的市值配售规则令大 量资金转移至深市，使得沪市金融地产等蓝筹股抛压较重，沪综指走势偏软，周五收报2,08 3.136点。 期市: * 上海期铜当周冲高回落，结束此前连续六周的周线涨势。尽管国内外交易所铜库存持 续下降，推动沪铜在周中触及三个月高位，但市场对长期供应压力的担忧也逐渐浮现，铜价 若继续上行或面临巨大的生产商套保卖盘。沪铜主力1403合约 周五收报每吨51,920 元，全周累计下跌0.9%。 * 上海期金当周先跌后涨。周初在美欧经济数据向好和美债收益率上升的影响下，沪金 跌至近四年低位，但逢低买盘随后涌现,而当周后半段的美股跌势也令黄金的避险需求再现 ，推动金价反弹。沪金主力1406合约 周五收报每克246.40元，全周累计上涨1.46% 。(完) (整理 李然/丁琦/边竞/吴芳; 审校 林高丽)