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货币新闻 | 2014年 1月 3日 星期五 10:32 BJT

芝加哥期市：美国大豆期货反弹，但可能创近四个月来最大单周跌幅

3月大豆期货 本周跌近3%，创15周以来最大单周跌幅。周四曾降至六周低点，每蒲式耳报12.62-1/2美元。

3月小麦期货 本周下滑1.5%，连续第五周下跌。

玉米和大豆期货承压，因阿根廷普遍迎来降雨，缓解了热浪对作物的影响。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 600.25 3.25 +0.54% -0.83% 633.76 33

CBOT玉米 422.00 1.50 +0.36% +0.00% 429.21 40

CBOT大豆 1275.25 5.25 +0.41% -1.33% 1309.30 34

CBOT稻米 $15.53 $0.02 +0.10% +1.64% $15.48 70

美国原油 $95.71 $0.27 +0.28% -2.75% $96.78 33

汇率

欧元/美元 $1.366 -$0.001 -0.09% -0.68%

美元/澳元 0.889 -0.001 -0.12% +0.14%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王翔琼；审校 龚芳)
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