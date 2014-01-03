台湾汇市：盘初实质交易第二日走贬，外资买汇

路透台北1月3日 - 台币兑美元 周五实质交易趋贬，由于国际美元在强劲的数据撑腰之下，走升至两周高位，且盘初外资买汇，令台币盘初第二日走贬。

汇银人士表示，目前出口商的卖压显得迟疑，多在等待30元以上的价位高挂成交，因此目前卖盘不多。

〞只要稍微有买盘就跑得很快。〞一位本地商银交易人士表示。

此外，外资动向的观察指标--台股 今日走势也疲弱，表现不如预期。

早盘台币兑美元的成交区间在29.97-29.99，上日台币实质交易区间主要在29.78-29.92。他们并预估，今日成交区间料在29.940-30.00。

至于韩元兑美元 价位也在韩国官员的讲话之下，趋弱走跌。韩国企划财政部长官玄旿锡表示，正密切关注韩元 汇率波动以及日圆 的持续贬值。此为针对日圆走势一系列评论的最新言论。

美元周四升至两周高位，因一系列普遍强劲的美国经济数据巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将继续缩减购债的预期。美元指数也创下五个月最大单日升幅。

当地时间10:17，交易员观察市场最新动态：

--韩元兑美元 盘初走升至1,054.3，上日收盘在1,050.3。

--台股 盘中跌0.75%报8,547.74点。

--台币兑美元 升0.3分报29.976。

交易员预测今日集中交易区间：

--29.94-30.00

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