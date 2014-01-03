台湾债市：五年期103/2殖利率盘初随美债微跌，今日料窄幅区间整理

路透台北1月3日 - 台湾五年期公债103/2 发行前交易殖利率周五盘初微跌。交易员认为，由于美国指标10年期公债殖利率未能站稳3%上方，台债主流券早盘殖利率区间微跌。

他们指出，早盘台债随着美债殖利率稍有拉回盘整，然市场预期债市趋势暂偏空，所以盘初主流券交投略显清淡，仅有五年券103/2成交量维持一定水准，料今日主流券殖利率将在窄幅区间整理。

“ 年后台债紧跟美债走。”一位证券债券交易员说。

交易员表示，全球债市关注美国10年期公债殖利率能否有效站稳3%，目前看来美债殖利率续创波段新高仍待很强的经济数据支撑，下周五美国将公布非农就业报告就是重要观察指标。

美国公债价格周四上涨，指标公债收益率从其两年半高位回落，跌至3%以下，因投资人从股市撤回部份资金到债市。美股在2013年表现为逾15年来最佳。指标10年期公债 收益率报2.985%，较周二尾盘下跌2个基点。10年期公债收益率稍早触及3.041%。

观察市场最新动态：

* 美债10年券殖利率上日收跌，亚洲盘当前报2.99%附近

* 五年券103/2殖利率稍随美债微跌

* 早盘主流券成交量缩料殖利率窄幅区间波动

* 市场观望美国10年期公债殖利率是否站稳3%

预估指标公债今日主要交投区间：

* 10年公债102/10 ：1.67-1.69%

* 五年公债103/02：1.12-1.14%

本地时间10:30时最新报价：

* 10年公债102/10：1.6840%，跌0.35基点

* 五年公债103/02发行前交易：1.1280%，跌0.7基点

以下为最新相关报导链接：

--美债周五展望：公债价格在新年首个交易日上涨，资金从股市流向债市

--欧洲经济：12月南欧汽车销售普遍增长，增加经济复苏希望