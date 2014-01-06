《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--1月6日

路透北京1月6日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联
系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操
作等多重因素影响。
以下为本周内(1月6日-1月10日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：
一.资金占用因素：
1.新股发行
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
1/8 深 新宝股份 002705 不超过7,600 -- -- 东莞证券 1/13
1/8 深 我武生物 300357 不超过3,000 -- -- 海际大和 1/13
1/9 深 楚天科技 300358 不超过2,200 -- -- 宏源证券 1/14
1/9 沪 纽威股份 603699 不超过12,000 -- -- 中信建投 1/14
1/10 深 良信电器 002706 不超过2,154 -- -- 东吴证券 1/15
1/10 深 炬华科技 300360 不超过2,500 -- -- 海通证券 1/15
1/10 深 奥康赛 300361 不超过7,000 -- -- 中金公司 1/15
1/10 深 天保重装 300362 不超过2,570 -- -- 东北证券 1/15
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2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注
(亿元)
财政部 100 5年 固息国债 1/7-1/9
财政部 100 1年 固息国债 1/9-1/13
3.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)
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央票到期 逆回购到期 合计
暂无
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4.商业银行国库现金定期存款到期
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期数 金额(亿元) 期限 到期日
2013年第四期 500 六个月 周四