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亚洲 | 2014年 1月 6日 星期一 16:51 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--1月6日

路透北京1月6日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联
系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操
作等多重因素影响。

    以下为本周内(1月6日-1月10日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行                 
    ------------------------------------------------------------------------------
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码  发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商  解冻日
    
       1/8       深    新宝股份  002705  不超过7,600     --         --      东莞证券  1/13
       1/8       深    我武生物  300357  不超过3,000     --         --      海际大和  1/13
       1/9       深    楚天科技  300358  不超过2,200     --         --      宏源证券  1/14
       1/9       沪    纽威股份  603699  不超过12,000    --         --      中信建投  1/14
       1/10      深    良信电器  002706  不超过2,154     --         --      东吴证券  1/15
       1/10      深    炬华科技  300360  不超过2,500     --         --      海通证券  1/15
       1/10      深    奥康赛    300361  不超过7,000     --         --      中金公司  1/15
       1/10      深    天保重装  300362  不超过2,570     --         --      东北证券  1/15
    =====================================================================================
    
   2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
   ---------------------------------
    
     发债主体     规模      期限      债券类型      缴款时间            备注
                 (亿元) 
    
     财政部       100       5年       固息国债      1/7-1/9 
     财政部       100       1年       固息国债      1/9-1/13    
       
   3.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    ------------------------------
    央票到期    逆回购到期   合计 
   
    暂无
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    4.商业银行国库现金定期存款到期
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       期数         金额(亿元)    期限      到期日

     2013年第四期     500        六个月      周四
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