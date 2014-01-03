台湾股市：早盘因科技股疲软而下滑，台聚与和桐上扬

路透台北1月3日 - 台湾股市周五早盘下滑0.6%，基本跟随亚洲和全球其他股市走势，科技股在苹果 股票下挫后跟跌。

不过，台聚 及和桐 分别上扬4%和1.5%。据台湾工商时报，台聚与和桐等六家石化业者，已正式向台湾经济部投审会提出申请，将携手前进福建古雷石化专区。 (完)