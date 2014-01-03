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亚洲 | 2014年 1月 3日 星期五 10:46 BJT

台湾股市：早盘因科技股疲软而下滑，台聚与和桐上扬

路透台北1月3日 - 台湾股市周五早盘下滑0.6%，基本跟随亚洲和全球其他股市走势，科技股在苹果 股票下挫后跟跌。

截至0200GMT，加权股价指数 下跌54.69点至8,557.85点，周四收平。

电子类指数 和半导体类指数 分别跌0.79%和1.33%。

营造建材类指数 和金融保险类指数 分别下滑0.8%和0.83%。

不过，台聚 及和桐 分别上扬4%和1.5%。据台湾工商时报，台聚与和桐等六家石化业者，已正式向台湾经济部投审会提出申请，将携手前进福建古雷石化专区。 (完)
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