《全球市场》亚洲股市受避险情绪打压，金价劲扬

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
在这种情况下，美元兑日圆 回落至104.65日圆，之前曾触及2008年10月来最强水准105.44日圆。欧元兑日圆 亦自周四高点145.12日圆下滑至143.00日圆。
空头回补走势亦波及到美国公债，美国公债过去两个月来几乎一直承压。美国10年期公债收益率(殖利率)自2011年中以来新高3.04%下滑至2.99%。
备受打击的黄金亦获得喘息之机。现货金 升至1,229.84美元，本周稍早曾触及1,183.80美元低点。
油价持稳，周四曾下滑，因利比亚准备恢复一大型油田的产出，且市场揣测美国原油库存将大增。
布兰特原油期货 小涨0.32美元至每桶108.10美元，但周四曾下跌2.98美元。美国原油期货 上涨0.20美元至95.64美元，上日曾下跌近5美元。(完)
(编译 侯向明； 审校 王翔琼/张明钧)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
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