英国数据：12月房价较前月增幅为四年多来最大--Nationwide

标题新闻：IMF称将可能再次上调对中国2017年GDP成长预估，因中国第一季经济成长好于预期
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房价目前的年涨幅创2010年6月以来最大，按年和按月涨幅都比数据公布前的路透调查预估要高。
许多分析师担心10月政府推出的帮助购房者计划有可能推动房价上涨，而不是像政府希望的那样提振房屋建筑活动。根据该计划，购房者只要有相当于总房价5%的存款，即可获得房屋按揭贷款。
Nationwide称，早在2008-09年金融危机前政新屋建筑活动就有限，这意味着需求哪怕只是小幅增加，都会导致房价上涨。
Nationwide的首席经济学家Robert Gardner指出，其它推动房价上涨的因素包括失业率下降，和整体经济前景向好。
“政策措施也发挥了重要的支撑作用，这些措施令抵押贷款利率保持接近纪录低位的水平，并改善信贷的可获得性，尤其是存款不多的那些人。”他补充道。
英国部分地区的房价涨幅明显。伦敦房价在截至12月的三个月期间同比涨幅为14.9%，成为房价上涨最快的地区，且房价比危机前的峰值要高出14%。(完) (编译 石冠兰/白云; 审校 艾茂林/杜明霞)
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