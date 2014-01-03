英国数据：12月房价较前月增幅为四年多来最大--Nationwide

房价目前的年涨幅创2010年6月以来最大，按年和按月涨幅都比数据公布前的路透调查预估要高。

许多分析师担心10月政府推出的帮助购房者计划有可能推动房价上涨，而不是像政府希望的那样提振房屋建筑活动。根据该计划，购房者只要有相当于总房价5%的存款，即可获得房屋按揭贷款。

Nationwide称，早在2008-09年金融危机前政新屋建筑活动就有限，这意味着需求哪怕只是小幅增加，都会导致房价上涨。

Nationwide的首席经济学家Robert Gardner指出，其它推动房价上涨的因素包括失业率下降，和整体经济前景向好。

“政策措施也发挥了重要的支撑作用，这些措施令抵押贷款利率保持接近纪录低位的水平，并改善信贷的可获得性，尤其是存款不多的那些人。”他补充道。