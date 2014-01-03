韩国股市：早盘跌至近四个月低点，韩元升值令企业获利前景蒙阴

路透首尔1月3日 - 韩国股市周五早盘下滑至近四个月低位，因投资者预期三星电子 等大型出口商受韩元升值影响，获利前景料不佳。

韩股周四收低2.2%，创下2012年7月中旬以来最大单日百分比跌幅。韩元升值让一些投资者担心三星电子的季度业绩可能逊于预期，三星将于1月7日公布第四季财报。

据汤森路透I/B/E/S统计的分析师预估均值，三星电子10-12月当季营业利润料为10.3万亿韩元(98亿美元)。而本地券商的分析师预计，三星第四季营业利润或介于9.5万亿韩元左右的区间。(完)