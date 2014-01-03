韩国股市：早盘跌至近四个月低点，韩元升值令企业获利前景蒙阴

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
路透首尔1月3日 - 韩国股市周五早盘下滑至近四个月低位，因投资者预期三星电子 等大型出口商受韩元升值影响，获利前景料不佳。
0238GMT时，韩国股市综合股价指数(KOSPI) 跌1.2%，报1,943.67点，为9月5日以来最低位。
韩股周四收低2.2%，创下2012年7月中旬以来最大单日百分比跌幅。韩元升值让一些投资者担心三星电子的季度业绩可能逊于预期，三星将于1月7日公布第四季财报。
三星电子周五早盘跌0.9%，，周四曾大幅收低4.6%，创近六个月最大单日百分比跌幅。
据汤森路透I/B/E/S统计的分析师预估均值，三星电子10-12月当季营业利润料为10.3万亿韩元(98亿美元)。而本地券商的分析师预计，三星第四季营业利润或介于9.5万亿韩元左右的区间。(完)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
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