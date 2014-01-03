表格：欧元区11月M3货供额年率增长1.5%，对民间贷款同比下滑2.3%

标题新闻：IMF称将可能再次上调对中国2017年GDP成长预估，因中国第一季经济成长好于预期
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路透法兰克福1月3日 - 欧洲央行周五公布：
* 欧元区11月M3货供额年率为增长1.5%(调查预估为增长1.5%)
* 欧元区11月对民间部门贷款较上年同期下滑2.3%(调查预估为下滑2.1%)
以下为详细数据：(经季节调整)
11月 10月 前值
M3货供额年增长率 1.5 1.4 (1.4)
M3三个月移动平均年增长率 1.7 1.9 (1.9)
总信贷年增长率 -1.4 -1.0 (-1.0)
民间部门信贷年增长率 -1.6 -1.4 (-1.4)
--放款年增率 -2.3 -2.2 (-2.1)
针对家庭的放款年增率 0.1 0.2 (0.1)
--消费信贷 -3.4 -3.1 (-3.1)
--购房贷款 0.9 0.9 (0.9)
预估值：接受路透访问的27位分析师对M3年增率的预估值平均为1.5%，预估值区间从1.0%到2.1%。民间部门信贷的预估值平均为同比下降2.1%，预估值区间从下降2.4%到下降1.9%。
如欲浏览欧洲央行数据报告全文，请点选(here)。(完)
(编译 朱晓军；审校 王洋)
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