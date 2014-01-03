离岸人民币：工行称其新加坡分行人民币清算量已达2.6万亿元

路透北京1月3日 - 以资产计全球第一大银行--中国工商银行 周五称，该行新加坡分行人民币清算量已达2.6万亿元，跨境人民币结算量达到1,500多亿元。

工行新闻稿称，2013年工行新加坡人民币清算业务持续快速增长，共完成人民币清算笔数3.6万笔，清算量达到2.6万亿元。单日最高清算笔数达到900多笔，单日最高清算量达到800亿元。

工行并表示，已有67家商业银行在新加坡人民币业务清算行开立了人民币同业往来账户，与清算行开展的人民币融资交易达到1,400多亿元，外汇交易量达到600多亿元人民币。

中国央行于去年2月授权工行新加坡分行担任新加坡人民币业务清算行，自5月27日新加坡人民币业务清算行正式对外营业。

目前部分周边国家的中央银行亦在新加坡人民币业务清算行开立了人民币账户，将美元储备转换成人民币存放。工行新闻称，人民币作为储备货币的作用开始显现，该行亦为客户设计了人民币直接投资、跨境人民币放款、大宗商品客户离岸人民币银团贷款及上海自贸区双向资金池业务等多种方案。

业内人士认为，未来随着包括RQFII(人民币合格境外机构投资者)、上海自贸区、新加坡与苏州工业园区以及天津生态城等跨境人民币创新政策的不断落实，中新双边在人民币方面的合作将会进一步加强，人民币清算行的优势将进一步显现，并在新加坡离岸人民币中心建设的发展进程中扮演关键角色。