香港已公布经济指标--2014/1/3

标题新闻：美国际贸易委员会在反倾销反补贴初步调查中认定中国生产商在美倾销铝箔
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时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按年 % % 2013年11月 综合消费物价指数（CPI +4.3 +4.6 +3.8 ） 2013年11月 甲类消费物价指数（CPI +4.5 +5.1 +4.3 A） 2013年11月 零售销售值 +8.5 +6.3 +9.4 2013年11月 零售销售量 +9.0 +5.9 +8.1 2013年第三季 本地生产总值（GDP） +2.9 +3.2 +1.4 -------------------------------------------------------------------------------------------- 13年9-11月% 13年8-10月% 12年9-11月% 失业率 3.3 3.3 3.4 -------------------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为单位 当月 前月 上年同期 ） 2013年11月 贸易赤字／盈余 -44.58 -38.05 -44.07 注: *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
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路透4月21日 - 美国多元化制造商霍尼韦尔(Honeywell)周五公布季度获利超出预期，因航空和能源业务营收高于公司预期。
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