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货币新闻 | 2014年 1月 3日 星期五 17:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--1月3日

路透伦敦1月3日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存            变动
    铜           359,075          -6,625
    锡             9,705             +45
    铅           215,200          +1,250
    锌           927,225          -3,950
    铝         5,459,750          +7,950
    镍           260,706            -762
    铝合金        56,440            持平
    NASAAC        84,760            持平
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品   库存数据               库存分布                品种   库存数据      库存分布
 种                                                                       
 铜   MCU-STOCKS           <0#MCUSTX-LOC-GRD>      铅     MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝   MAL-STOCKS           <0#MALSTX-LOC-GRD>      锡     MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌   MZN-STOCKS           <0#MZNSTX-LOC-GRD>      铝合   MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                                     金                   
 镍   MNI-STOCKS           <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA  MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GRD>
 

 (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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