韩国汇市：韩元随股市下跌，或创两周多来最大单日百分比跌幅

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
韩国综合股价指数 继上日跌2.2%后再跌1.3%至1,941.85点；外汇投资者调整仓位，以及市场担心韩元走强会侵蚀出口商利润，引发韩元昨日下跌。外资继续抛售。
韩元兑美元周五盘中低点在1,057.1，为12月27日以来低位。
“外资买入美元，一些投资者看来押注外国股市投资资金汇回而看多(美元)，”一位外资银行交易员称。“有些人士今日稍早看空美元但现在人人都在买进美元了。”
韩国企划财政部长官玄旿锡表示，正密切关注韩元汇率波动以及日圆 的持续贬值。此为韩国官员针对日圆走势的最新言论。
尽管目前上行压力有所缓解，但投资者可能仍将对当局可能出手干预保持谨慎。
日圆兑韩元 的买盘周四触及五年多低位，交易员怀疑当局当日买入美元以缓解这一贬值速度。
三年期公债期货3月合约 持平，受新的避险情绪支撑。
0225GMT 上日收市价
---------------------------------------------------------
韩元/美元 1,056.8 1,050.3
日圆/韩元 10.1090/168 10.0248
韩国公债期货* 105.50 105.50
韩国综合股价指数 1,941.85 1,967.19
---------------------------------------------------------
注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 石冠兰 审校 徐文焰)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选,