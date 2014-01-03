韩国汇市：韩元随股市下跌，或创两周多来最大单日百分比跌幅

韩国综合股价指数 继上日跌2.2%后再跌1.3%至1,941.85点；外汇投资者调整仓位，以及市场担心韩元走强会侵蚀出口商利润，引发韩元昨日下跌。外资继续抛售。

韩元兑美元周五盘中低点在1,057.1，为12月27日以来低位。

“外资买入美元，一些投资者看来押注外国股市投资资金汇回而看多(美元)，”一位外资银行交易员称。“有些人士今日稍早看空美元但现在人人都在买进美元了。”

韩国企划财政部长官玄旿锡表示，正密切关注韩元汇率波动以及日圆 的持续贬值。此为韩国官员针对日圆走势的最新言论。

尽管目前上行压力有所缓解，但投资者可能仍将对当局可能出手干预保持谨慎。

日圆兑韩元 的买盘周四触及五年多低位，交易员怀疑当局当日买入美元以缓解这一贬值速度。

三年期公债期货3月合约 持平，受新的避险情绪支撑。

0225GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,056.8 1,050.3

日圆/韩元 10.1090/168 10.0248

韩国公债期货* 105.50 105.50

韩国综合股价指数 1,941.85 1,967.19

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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