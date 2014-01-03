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货币新闻 | 2014年 1月 3日 星期五 17:43 BJT

表格：英国11月抵押贷款批准件数创2008年1月以来最高

路透伦敦1月3日 - 英国央行公布：

* 英国11月消费者信贷增加6.27亿英镑(预估为增加7亿英镑)，10月为增加4.52亿英镑

* 英国11月抵押贷款批准件数为70,758件，是2008年1月以来最高(预估为69,000件)；10月为68,029件

* 英国11月抵押贷款发放金额增加9.10亿英镑，增幅为2013年5月以来最低(预估为增加13亿英镑)；10月为增加11.66亿英镑

* 英国11月M4货供额较前月持平；较上年同期增加2.7%，增速为2010年6月以来最快

具体数据如下(括号中为前值)：

11月 10月 预估

抵押贷款批准件数 70,758 68,029 (67,701) 69,000

对个人贷款(单位10亿英镑)

11月 10月 预估

总净贷款 1.537 1.619 (1.7) --

房屋抵押贷款 0.910 1.166 (1.2) 1.2

消费者信贷 0.627 0.452 (0.5) 0.7

M4货币供应量数据(%):

11月 10月

M4 较上月(经季节调整) 0.0 0.1 (0.1)

M4 较上年同期 2.7 2.4 (2.4)(完)
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