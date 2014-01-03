香港个股：东方海外下月起上调泛大西洋航线运费，每集装箱加100-200美元

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
路透香港1月3日 - 香港主要货柜船及货柜码头营运商--东方海外(国际)有限公司 宣布，上调泛大西洋航线运费，每个集装箱加幅介乎100-200美元，由2月1日起生效。
东方海外在其网页中宣布运费调整。所有由美国西岸装运的东行航线货运，每20尺集装箱增加收费100美元、每40尺及45尺集装箱增加收费200美元。
公司表示，鉴于现时运费收入持续下滑，是次运费调整对维持航线服务非常重要。
东方海外周五早盘中段股价下跌1.15%，报38.7港元，过去一个月跌5%。(完) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
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