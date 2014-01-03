《汇市简讯》美元/坡元上档仍受坡元/马币买盘所阻

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
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* 尽管美元普遍上扬，美元/坡元上档仍受坡元/马币(林吉特)买盘所阻
* 美元/坡元在1.2700前继续遭遇卖盘
* 最新报1.2673-1.2678，盘中区间在1.2668-1.2689
* 坡元/马币交叉盘最新报2.6005，短线阻力在2.6020，为2013年9月30日的高点所在。(完)
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