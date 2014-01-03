《汇市简讯》美元/坡元上档仍受坡元/马币买盘所阻

* 尽管美元普遍上扬，美元/坡元上档仍受坡元/马币(林吉特)买盘所阻

* 美元/坡元在1.2700前继续遭遇卖盘

* 最新报1.2673-1.2678，盘中区间在1.2668-1.2689

* 坡元/马币交叉盘最新报2.6005，短线阻力在2.6020，为2013年9月30日的高点所在。(完)