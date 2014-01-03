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亚洲 | 2014年 1月 3日 星期五 17:23 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月3日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日) 
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暂无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日       主承销商  主体评级 起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
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*中信证券       242      40      3     1/8招标      农业银行    AAA      1/9     1/10
                                         中国银行等
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*宁波富邦       10        4      12    1/8簿记建档  中国银行    AA-      1/10    1/13
控股集团                                            华夏银行
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南京城市建设    60        6      12    1/6簿记建档  中国银行    AAA      1/7     1/8
投资控股                                            国开行
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内蒙古东达      15        8      12    1/6簿记建档  中国银行    AA-      1/8     1/9
蒙古王集团    
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广发证券       130       25      3     1/7招标      建设银行    AAA      1/8     1/9
                                        农业银行等
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申银万国证券    72       25      3     1/7招标      工商银行    AAA      1/8     1/9
                                                    农业银行等
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浙江恒逸集团     9        9      12    1/8簿记建档  中国银行    AA       1/10    1/13
                                                    广发银行
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金红叶          15        8      12    1/9簿记建档  建设银行    AA       1/10    1/13
纸业集团                                            中信银行
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日)
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淮北矿业集团   30       10     6    1/7簿记建档     招商银行    AA+      1/8      1/9    
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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暂无
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注: *代表新增。(完)

 (整理 吴芳; 审校 康熙泽)
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