《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月3日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== 暂无 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中信证券 242 40 3 1/8招标 农业银行 AAA 1/9 1/10 中国银行等 ======================================================================================= *宁波富邦 10 4 12 1/8簿记建档 中国银行 AA- 1/10 1/13 控股集团 华夏银行 ======================================================================================= 南京城市建设 60 6 12 1/6簿记建档 中国银行 AAA 1/7 1/8 投资控股 国开行 ======================================================================================= 内蒙古东达 15 8 12 1/6簿记建档 中国银行 AA- 1/8 1/9 蒙古王集团 ======================================================================================= 广发证券 130 25 3 1/7招标 建设银行 AAA 1/8 1/9 农业银行等 ======================================================================================= 申银万国证券 72 25 3 1/7招标 工商银行 AAA 1/8 1/9 农业银行等 ======================================================================================= 浙江恒逸集团 9 9 12 1/8簿记建档 中国银行 AA 1/10 1/13 广发银行 ======================================================================================= 金红叶 15 8 12 1/9簿记建档 建设银行 AA 1/10 1/13 纸业集团 中信银行 ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= 淮北矿业集团 30 10 6 1/7簿记建档 招商银行 AA+ 1/8 1/9 ======================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 吴芳; 审校 康熙泽)