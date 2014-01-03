中国汇市：人民币即期早盘微跌波幅狭窄，连创新高后稍事休息

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
* 人民币即期早盘微跌
* 大行购汇封锁6.05元关口
* 短期料窄幅盘整
路透北京1月3日 - 人民币兑美元即期 周五早盘随中间价微幅下跌，在近日连创新高后稍事休息。疑似干预的大行购汇封锁6.05元关口，价格波动再次被净结汇压缩在狭窄的12个点子空间内。
交易人士反应，早盘有客盘购汇出现，但总体上看结汇偏多，使得价格未呈现明显跌势。短期内料在当前价位窄幅盘整。
“恢复冬眠模式了。感觉客盘没啥变化，市场还是那样子。”一股份行交易员说。
北京时间11:32，人民币兑美元即期报6.0520元，上日收报6.0506元。今日人民币兑美元中间价 为6.1039元，上日中间价为6.0990元。
全球汇市方面，美元兑一篮子货币周五于两周高点附近持稳，此前正面的美国经济数据巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将继续缩减购债的预期。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1164/07，上日尾盘为6.112。
北京时间11:33，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0497/01元，上一交易日尾盘报6.051元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完) (发稿 李然; 审校 张喜良)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
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