中国汇市：人民币即期早盘微跌波幅狭窄，连创新高后稍事休息

* 人民币即期早盘微跌

* 大行购汇封锁6.05元关口

* 短期料窄幅盘整

路透北京1月3日 - 人民币兑美元即期 周五早盘随中间价微幅下跌，在近日连创新高后稍事休息。疑似干预的大行购汇封锁6.05元关口，价格波动再次被净结汇压缩在狭窄的12个点子空间内。

交易人士反应，早盘有客盘购汇出现，但总体上看结汇偏多，使得价格未呈现明显跌势。短期内料在当前价位窄幅盘整。

“恢复冬眠模式了。感觉客盘没啥变化，市场还是那样子。”一股份行交易员说。

北京时间11:32，人民币兑美元即期报6.0520元，上日收报6.0506元。今日人民币兑美元中间价 为6.1039元，上日中间价为6.0990元。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周五于两周高点附近持稳，此前正面的美国经济数据巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将继续缩减购债的预期。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1164/07，上日尾盘为6.112。

北京时间11:33，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0497/01元，上一交易日尾盘报6.051元。