《马年展望》中国信用债料迎超4万亿新供给，违约概率低但估值待重构

* 2014信用债新发行料超4万亿，净增2-2.5万亿

* 债务软着陆降低违约概率

* 但产业债及定向工具仍有偿债风险

* 信用利差已有恢复估值待重构

作者 徐永

路透上海1月3日 - 中国信用债净供给2013年回落到不足2万亿人民币后，展望马年发行规模预计将超4万亿，净增量约2-2.5万亿元，市场面临供给压力但料不难消化。

因发改委等部门，在审计署公布中国地方政府债务规模后对信用债的表态，显露了“以时间换空间”的债务软着陆取向，违约风险可以通过“借新还旧“等方式延缓，将降低信用债市场整体的违约概率。

当然，发改委新政的影响有多大尚待验证。因存在发行审批流程优势，短期融资券、中期票据，特别是定向工具等信用债种类，去年发行规模已全面超过企业债，这类债券因基本面下行因素兑付压力难消。

且违约概率即使降低，马年信用债市场并非没有调整风险。虽然去年四季度以来，信用利差较年初已有所扩大，但今年上半年将迎来偿债高峰，另外部分城投债并没有包括在政府性债务统计中，都将对个券及整个市场造成估值调整压力。

信用利差2014年维持高位是大概率事件，未来信用利差回落，则可能需要依赖基本面超预期增长，或者流动性环境改善，两者都能提高机构的风险偏好，增加对信用债的需求，推动信用利差回落。

**2-2.5万亿净增量**

从社会融资规模中的企业债券融资规模来看，去年前11个月实现净增量1.78万亿，路透统计最后一个月各类非金融企业信用债的供给规模为1,800亿规模，这样去年的新增不到2万亿,低于2012年全年的2.25万亿规模。

以2013年17万亿社融及2万亿信用债的预估来看，其不到12%的占比也低于2012年14.3%的比例。

欲浏览2002年以来，企业债券净融资在社会融资规模中的占比情况，请点选：link.reuters.com/wen75v

2014年，假设GDP继续增长7.5%，社融存量同比维持18%的增速，社融增量将达到20.4万亿规模；以债券占比12%估计，企业债券净融资将达到2.5万亿。

不过，这将意味着债券净融资今年将迎来历史最高规模，基于融资利率走高而可能有企业推迟甚至取消发行的预期，实际供给可能要更低，且估计为2-2.5万亿。

值得注意的是，如果测算绝对新增，还需考虑利息支付部分。以去年三季度非金融企业及其他部门贷款加权利率7.05%的九成水平，来估计债券今年的付息压力，则今年仅付息的缺口就在1,200亿左右。

另外，路透统计，2014年各类信用债（不包括公司债）的到期兑付规模为2.1万亿。这样2014年，各类信用债的新发行规模在4.1-4.6万亿规模。

这些发行较有可能集中在上半年，因兑付高峰也在上半年。路透统计，今年信用债四个季度的兑付规模分别为6,700亿，6,600亿，4,600，3,800亿规模。

上半年的兑付高峰，一方面可能增加还本付息风险事件，但另一方面也可能增加可供投资头寸，对信用债的影响较有不确定性。

需指出的是，上述信用债发行及兑付统计里面没有包括可转债的发行，不过根据可转债已公告拟融资的规模，今年即使全部成行，规模也不大，不足200亿。

**估值重构**

虽将迎来超4万亿新增，及过2万亿的净增，但只要不发生真实违约，市场的需求就可谨慎乐观。

而从发改委的表态来看，平台公司项目建设资金出现缺口，无法完工实现预期收益的情况下，考虑允许这些平台公司发行适度规模的新债，募集资金用于“借新还旧”和未完工的项目建设。

有市场人士调侃道，“这是中国式的金融创新，具有里程碑的意义!“

虽然对此做法有争议，但监管层避免金融市场动荡之心拳拳。而产业债及私募债则可能没有如此乐观。路透数据显示，2013年企业债（中央及地方）的发行规模为4,743亿，定向工具为5,623亿，更加市场化的定向工具，违约概率无疑更高。

不过，为了全面降低企业的偿债压力，据了解相关部门正考虑逐步禁止企业发债设置提前还本条款，这将有利于企业现金流改善。

至于2014年的估值及信用利差走势，以5年期AA-级中短期票据为例，信用利差已从年初的1/2分位上升到3/4分位。1年期AAA级中短期票据的信用利差甚至已经到了历史高位。

显示去年四季度以来的一波信用债调整，信用债利差已经得到较大释放，且之前市场较为担心的政府性债务规模也暂且落定，未来继续调整风险，可能在于个券，及对市场情绪的影响。