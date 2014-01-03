台湾债市：RP利率持稳低位，下周提存期初资金充裕

路透台北1月3日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五持稳低档，由于目前正逢月初券源落点少，而客户端要券需求仍踊跃 ，令RP利率交投持于区间低位。

展望下周，市场人士指出，月初投信、寿险端资金普遍充裕，且下周迈入新提存期，银行间倾向负数操作，客户端要券需求料将增温，趁着农历年前资金仍显宽松之际，RP市场交投利率可望持于当前区间低位。

“ 下周资金若多得不像话，不排除下调RP利率! ”一位证券商交易员称。

证券交易人士并称，下周较大的紧缩因子仅有周一交割364天期央行定存单，预计金额1,000亿台币，料对银行端充裕资金不会造成任何影响，而农历年通货需求估从下周五(10日)起才会逐渐增加，银行端将预留现金部位、操作将转趋保守，并有部分银行藉吸收大额存款扩增现金流量。

一位大型票券商资调人士称，目前RP券源并不多，成交以到期续作为主，短天期公债RP券源较少而需求较多，因此微降公债RP利率区间高位，而为稳定农历年附近的资金流，略调高一至两周公司债RP利率。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.56-0.57%；一个月公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%，以上成交利率皆持于上日。