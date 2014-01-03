路透基点：中国联塑为寻求1亿美元贷款进行实地考察--RLPC

路透香港1月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，香港上市的中国联塑集团控股有限公司计划周一和周二为其1亿美元三年期贷款在佛山市顺德区进行实地考察。

一如先前报导，台北富邦银行担任牵头行兼簿记行。

这笔子弹式贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码200个基点，若银行在1月17日之前承诺参贷，可获得9个基点的优惠费用。

基于上述优惠费用和价码，承贷3,000万美元的银行可获综合收益225个基点，前端费为66个基点，享牵头行兼簿记行头衔；承贷2,000-2,900万美元的银行，综合收益220个基点，费用51个基点，享主办行头衔；承贷1,000-1,900万美元的银行，综合收益215个基点，费用36个基点，享安排行头衔。

银行回覆日期截至到1月24日。

贷款将用于现有债务的再融资。

中国联塑是建材及家居用品生产商，穆迪和惠誉对其评级分别为Ba2和BB。根据公司网站，其销售收入超过100亿元人民币。(完)