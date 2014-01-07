《分析师观点》台湾12月出口不如预期，今年也难见好转机会

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北1月7日 - 台湾财政部周二公布，12月出口金额较上年同期衰退1.9%，逊于市场预估的衰退1.4%。
财政部表示，虽然中国大陆农历春节前备货效应浮现，惟其他市场仍显疲态，致12月出口较上年同月减1.9%。
12月进口则较上年同期成长10.1%(市场估为成长0.1%)，为两年半来新高。因电子业者加速扩充高阶制程产能，推升12月资本设备进口达40.9亿美元。12月贸易顺差则为14.1亿美元。
财政部也预期，1月出口金额将较上月稍弱。
财政部长张盛和日前曾表示，12月出口情势不佳。
在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：
12月年变动率(%) 11月年变动率(%)
整体出口金额 -1.9 0.0
--中国(含香港) +2.3 +6.5
--美国 -1.5 -0.7
--欧洲 -9.3 -1.6
--日本 -10.2 -7.6
**市场评论**
--日盛投顾分析师 褚国廷：
12月衰退幅度与预估的差不多。中国虽然有农历年拉货题材，但因当地自制率提高，带动台湾出口的动能有限，且对东协出口金额持续衰退，预料第一季的出口表现以小幅衰退居多。至于今年出口表现也看不到成长的理由，因两岸服务贸易与货品贸易协议要等到6月才会通过，时程较与中韩的自由贸易协议不会快多少，因此对中国出口的提振也将有限。
--大众银行分析师 陈森林：
12月出口表现比我们预期的衰退2.1%好一点。台湾出口已连续两季呈现小幅衰退，今年可能还是会延续疲弱的走势。不过随着美国财政问题有所改善，以及外汇主管机关为提振出口对汇率操作更积极，或许也有翻正的机会。至于中国市场对今年出口贡献正反面皆有，虽然刺激内需有机会拉动台湾出口的成长，不过当地产业升级也对台湾厂商造成竞争，因此影响以中性看待。
**市场反应**
--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收贬8分，报30.315。
--台股加权股价指数 收盘微涨0.14%至8,512.30点。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)
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**相关背景**
--主计总处11月底下修2013年国内生产总值(GDP)成长率至1.74%，其对2014年全年经济成长率的预估也下修为2.59%，而2014年出口预估年增3.07%、进口金额年增3.82%。
--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (记者 董永年; 审校)
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