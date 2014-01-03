中国货币市场：隔夜资金泛滥回购利率跌破3%，但长期品种供给缺口仍在

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
路透上海1月3日 - 中国银行间市场主要回购加权利率 周五多数续降。整体资金面仍属宽裕，尤其是隔夜资金泛滥回购利率亦跌破3%；不过相对而言，机构对融出14天以上的资金仍较谨慎，跨春节的品种更是供应寥寥。
交易员认为，下周一是存款准备金例行调整日，尽管目前资金状态尚可，但仍只是结构性宽松，一旦补缴规模较大，流动性仍面临一定不确定性。
“隔夜泛滥了，七天也还好，14天以上的就不太行了。下周一我觉得应该不会特别紧张，但还是要保持警惕，”华东一银行交易员表示。
上海一银行交易员也指出，目前除隔夜品种外，更长期限的资金供给稳定性仍偏弱，一旦下周存准例行补缴规模超过市场预期，流动性依旧存在变数。
前述华东的银行交易员还谈到，新股IPO重启后，已经先后有三批新股启动发行，密集的发行可能会加剧对短期资金的扰动，加上春节前银行的备付压力日渐加大，“看上去还是要紧的节奏啊。”
继上周新股发行重启后，今日又有第三批共五家公司发布招股意向书，至此已有15家启动IPO程序，网上申购日介于1月8日-1月15日间。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:27 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.9821 3.0947 -11.26
七天 4.7138 4.9831 -26.93
14天 5.5044 5.7716 -26.72
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 4.4500 3.0400 +141.00
七天 4.6500 4.8000 -15.00
14天 5.0850 5.0000 +8.50
回购定盘利率
其中:隔夜 3.0200 3.1800 -16.00
七天 4.7900 5.1100 -32.00
14天 5.5300 5.7600 -23.00
Shibor
其中:隔夜 3.0060 3.1310 -12.50
七天 4.7110 4.9810 -27.00
三个月 5.5661 5.5657 +0.04
------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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