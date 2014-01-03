香港股市：早盘跌至七日低点，因中国服务业PMI数据疲软

路透香港1月3日 - 香港股市周五跌破关键技术支撑位，受累于中资金融股和能源股下跌，因此前公布的官方调查显示中国经济动能减弱。

分析师称避险情绪引发的全球市场疲软进一步打压了人气，因投资者仍旧担心中国经济增长放缓。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，中国12月官方非制造业商务活动指数为54.6，较上月的56.0回落。

截至午盘，恒生指数 下滑1.8%至七日低点22,930.05点，跌破支撑位23,000。

恒生国企指数 跌2.4%至11月中以来最低。

两项指数本周现已分别下挫1.3%和2.6%。

中国石油 跌2.8%至8月以来最低，中国神华 大跌4.4%。

绿城中国 和中国海外发展 分别下挫4.1%和2.7%。