印尼农业：2014年种植作物产量料稳步增长，但橡胶产量或下降

纽约期市：可可期货价格迫近数年低位，因短期供应充足
路透纽约/伦敦5月3日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三连续第五日下跌，迫近4月触及的数年低位，因交易商关注全球最大出产国科特迪瓦(象牙海岸)可可到港量强劲，且需求乏善可陈。
路透雅加达1月3日 - 印尼农业部一位官员周五对记者称，该国预计今年种植作物产量增长15%至19%，只有橡胶是个例外，预计将减产约12%。
农业部种植部门主管Gamal Nasir称，“对于棕榈油来说，2014年产量料将增长，因为油棕榈种植园已进入成熟阶段，”
Nasir表示，尽管清除原生林和泥炭地以进行种植的工作暂时中断，但其他地区油棕榈种植园仍在扩张。
“对于橡胶来说，2014年产量料将下降，鉴于国际价格较低，农户减少了割胶频率，”他补充称。(完)
(编译 于春红; 审校 石冠兰)
路透纽约/伦敦5月3日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三连续第五日下跌，迫近4月触及的数年低位，因交易商关注全球最大出产国科特迪瓦(象牙海岸)可可到港量强劲，且需求乏善可陈。
路透伦敦5月3日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周三重挫3.5%，因库存大增令供应忧虑缓解，且投资人对中国需求的担忧拉低钢铁和铁矿石价格。期铜昨日曾触及三周高位。
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。