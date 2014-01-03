印尼农业：2014年种植作物产量料稳步增长，但橡胶产量或下降

路透雅加达1月3日 - 印尼农业部一位官员周五对记者称，该国预计今年种植作物产量增长15%至19%，只有橡胶是个例外，预计将减产约12%。

农业部种植部门主管Gamal Nasir称，“对于棕榈油来说，2014年产量料将增长，因为油棕榈种植园已进入成熟阶段，”

Nasir表示，尽管清除原生林和泥炭地以进行种植的工作暂时中断，但其他地区油棕榈种植园仍在扩张。

“对于橡胶来说，2014年产量料将下降，鉴于国际价格较低，农户减少了割胶频率，”他补充称。(完)