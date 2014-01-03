台湾汇市： 台币开年以来连跌二日，外资汇出但量不算大

* 开年以来汇市连跌两日 * 外资汇出但量不大，出口商抛汇 * 下周实质交易区间看29.80-30.00 路透台北1月3日 - 台币兑美元 周五贬值6分收市，开年以来连两日收贬。汇银人士指出，台股<. TWII>挫跌、外资汇出，国际美元在强劲的数据支撑下走强，令亚洲货币皆墨。 一位外商汇银人士指出，韩国股、汇市双跌，外资也大举卖超，外资对年前封关日市场的交易气氛过于乐 观，因此做了一些修正。只不过，他们也表示，农历年之前出口商的美元卖单仍将众多，等不到30元的整数关 卡到来，29.98-29.99的区间出口商卖压就出笼，因此估计台币下周就算走贬，幅度也不会太大。 “外资如果从韩国抽出来，对台股也不会乐观，”一位外商银行资深交易员表示。只不过，他也认为，截 至目前为止，虽有修正对股市过于乐观气氛的说法，但外资在台股的卖压仍然有限，汇出量也不算大，因此对 下周的汇市行情仍旧以区间看待，估计在29.8-30.0。 也有一位本地商银交易员表示，外资虽净汇出，但是买、卖方向都有，汇出的量能不大。至于今日也见进 口商出手买汇。 今日台币实质交易区间主要在29.94-29.99，上日在29.78-29.92。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面有也不小的变化，短天期的美元/台币换汇点已由折价转为 价平，美元看升；一个月远汇 尾盘报29.955/965，上日收在29.924。 台湾股市周五收跌，但相较亚股市如韩国、香港及中国股市跌幅较轻，本周台股周线微升0.13%。展望下 周，分析师认为，周一(6日)将有现股当冲新制上路，政策面有望支撑台股偏强整理。 台湾 证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股卖超24.65亿台币，转买为卖 本周的全球重要经济事件与数据有： 周五：美联储主席贝南克参加美国经济学会并发表演说、美国12月纽约ISM企业活动指数、美国ECRI经济 领先指标。 下周的全球重要经济事件与数据有： 周一：台湾公布12月消费者物价指数；美国财政部长杰克卢将访问法国、德国和葡萄牙，与欧洲高层官员 讨论经济事宜；美国11月工厂订单、美国12月ISM非制造业指数；欧元区12月Markit服务业和综合PMI。 周二：美国波士顿联邦储备银行总裁发表演说；美国旧金山联邦储备银行总裁发表讲话。德国12月失业数 据；美国11月国际贸易收支和1月IBD消费者信心指数。 周三：美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布12月会议记录以及美国11月消费者信贷；德国11月工业订单； 美国11月消费者信贷。 周四：英国央行宣布利率决议；欧洲央行会议，随后宣布利率决议；美国堪萨斯城联邦储备银行总裁发表 演说；欧元区12月企业景气指数；德国11月工业生产；美国一周初请失业金人数。 周五：美国12月非农就业岗位；美国圣路易斯联邦储备银行总裁发言。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.039 29.979 29.927-30.039 29.980 8.02 7.69 元太外汇经纪公司 30.020 29.965 29.930-30.020 29.970 3.99 3.28 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.005/0.015 -0.025/0.015 美元/台币六个月期 -0.120/-0.100 -0.150/-0.130 (完)