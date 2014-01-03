韩国汇市：韩元兑美元收贬，但出口商美元卖盘助韩元脱离日低

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
路透首尔1月3日 - 韩国韩元 周五下跌，但扳回盘中部分跌幅，因出口商大量出脱美元，迫使投资人削减韩元空仓。
韩元兑美元 境内收报1,055.2韩元，上日国内收盘报1,050.3。韩元今日盘中一度跌至1,057.1，为12月27日以来低点。
韩元兑美元本周下跌0.1%。(完)
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路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
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