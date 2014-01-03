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亚洲 | 2014年 1月 3日 星期五 14:11 BJT

韩国汇市：韩元兑美元收贬，但出口商美元卖盘助韩元脱离日低

路透首尔1月3日 - 韩国韩元 周五下跌，但扳回盘中部分跌幅，因出口商大量出脱美元，迫使投资人削减韩元空仓。

韩元兑美元 境内收报1,055.2韩元，上日国内收盘报1,050.3。韩元今日盘中一度跌至1,057.1，为12月27日以来低点。

　　韩元兑美元本周下跌0.1%。(完)

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