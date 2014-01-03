台湾股市：收跌0.77%但周线微升，下周受政策面支撑料偏强整理

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
路透台北1月3日 - 台湾股市周五收跌，但相较亚洲区域股市如韩国、香港及中国股市跌幅较轻，本周台股周线微升0.13%。展望下周，分析师认为，周一(6日)将有现股当冲新制上路，政策面有望支撑台股偏强整理。
台湾加权股价指数 收低0.77%至8,546.54点，成交初值 为925.99亿台币，上日修正后为921.15亿。
日盛投顾协理钟国忠表示，〞台股在亚股中是相对抗跌的，...这波涨多了，追价的意愿有点薄弱。〞
本周的周K线小涨11点，涨幅0.13%。展望下周，他认为，台股目前仍在偏强势的整理格局之中，估计下周的区间先看8,500-8,647点。
他进一步表示，周一(6日)台股将有现股当冲的交易新制上路，这是金管会提振台股救市的〞三箭〞之一。此外消息面还有美国的CES消费性电子展、以及12月的营收发布，估计下周的消息面题材对电子股表现偏向有利。
本地时间1416，韩股 收跌1.07%、香港恒生指数 跌2.08%，而上证综合指数 则跌1.19%。(完)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
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