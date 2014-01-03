版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 3日 星期五 14:27 BJT

台湾股市：收跌0.77%但周线微升，下周受政策面支撑料偏强整理

路透台北1月3日 - 台湾股市周五收跌，但相较亚洲区域股市如韩国、香港及中国股市跌幅较轻，本周台股周线微升0.13%。展望下周，分析师认为，周一(6日)将有现股当冲新制上路，政策面有望支撑台股偏强整理。

台湾加权股价指数 收低0.77%至8,546.54点，成交初值 为925.99亿台币，上日修正后为921.15亿。

日盛投顾协理钟国忠表示，〞台股在亚股中是相对抗跌的，...这波涨多了，追价的意愿有点薄弱。〞

本周的周K线小涨11点，涨幅0.13%。展望下周，他认为，台股目前仍在偏强势的整理格局之中，估计下周的区间先看8,500-8,647点。

他进一步表示，周一(6日)台股将有现股当冲的交易新制上路，这是金管会提振台股救市的〞三箭〞之一。此外消息面还有美国的CES消费性电子展、以及12月的营收发布，估计下周的消息面题材对电子股表现偏向有利。

本地时间1416，韩股 收跌1.07%、香港恒生指数 跌2.08%，而上证综合指数 则跌1.19%。(完) 　　
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐