韩国股市：收于四个月以来最低位，周线收低2.8%

路透首尔1月3日 - 韩国股市周五收于四个月以来最低位，因外界担心企业财报欠佳，促使外资卖出三星电子等权重股。

韩国综合股价指数(KOSPI) 收低1.1%，报1,946.14点，为9月4日以来最低。

该指数本周表现亦逊于周边市场，周线收低2.8%，

三星电子 下跌1%，因此前券商调降其10-12月业绩预估。

三星电子本周跌逾7%，创2013年6月初以来的最差周度表现。该公司将于1月7日公布10-12月财报。(完)