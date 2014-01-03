韩国股市：收于四个月以来最低位，周线收低2.8%

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
路透首尔1月3日 - 韩国股市周五收于四个月以来最低位，因外界担心企业财报欠佳，促使外资卖出三星电子等权重股。
韩国综合股价指数(KOSPI) 收低1.1%，报1,946.14点，为9月4日以来最低。
该指数本周表现亦逊于周边市场，周线收低2.8%，
外资卖超3,211亿韩元(3.0572亿美元)韩股，拉低大盘。
三星电子 下跌1%，因此前券商调降其10-12月业绩预估。
三星电子本周跌逾7%，创2013年6月初以来的最差周度表现。该公司将于1月7日公布10-12月财报。(完)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
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